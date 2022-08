Las reservas internacionales del Banco Central vuelven a caer a $us 4.101 millones

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) vuelven a caer. Al 18 de agosto descendieron a $us 4.101 millones, tras haber alcanzado los 4.602 millones en abril , según información del Banco Central de Bolivia (BCB).

Estas cifras se dan pese a que las exportaciones –una de las dos principales fuentes de divisas para las RIN, según el Gobierno – atraviesan por su mejor momento, impulsadas por el incremento de los precios de las materias primas y alimentos en el mercado internacional. Al primer semestre, las ventas externas lograron un superávit comercial positivo de $us 1.220 millones , que según economistas debían haberse sumado a las reservas.

Las RIN alcanzaron su mejor momento en 2014, con $us 15.123 millones, tras lo cual iniciaron una tendencia descendente. Cayeron bajo la barrera de $us 10.000 millones en 2018 y están por debajo de los $us 5.000 millones desde el año pasado.