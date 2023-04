Legisladores opositores alertan que el gobierno busca la aprobación de préstamos por más de $us 600 millones

El gobierno de Luis Arce remitió tres proyectos de contrato de préstamo por un monto de $us 630 millones a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para la aprobación, luego de pasar por la Comisión de Planificación y Política Económica de la Cámara de Diputados.

De esa cifra total, $us 500 millones son del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), $us 78 millones del Banco de Exportación e Importación de Corea (Eximbank Korea) y $us 52 millones del BID.