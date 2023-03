Lima califica como “rumores” denuncias sobre lobby de exautoridades del MAS para empresa china

“El ministerio no se va a pronunciar sobre rumores. No tenemos casos en este momento en relación a la absoluta transparencia del proceso de industrialización de nuestros recursos naturales ”, dijo Lima en declaraciones recogidas por el canal de televisión DTV.

“Respecto del tema de litio, puedo asegurar que como ministerio hemos solicitado todos los informes al Ministro de Hidrocarburos (Franklin Molina). Hemos recibido esos informes y no tenemos ninguna duda sobre la absoluta transparencia del manejo del proceso de negociación que ha realizado ese ministerio y Yacimientos del Litio Bolivianos , para llegar a los resultados que tenemos el día de hoy”, indicó.

El miércoles pasado, la senadora oficialista María Castillo acusó al ex canciller Fernando Huanacuni de haber mantenido contactos con la empresa china Fusión Enertech durante el proceso de selección del socio de Bolivia en la industrialización del litio.

Lima consideró que “lo que se ha pretendido realizar en redes sociales y en denuncias con relación a diferentes autoridades y familiares de ex autoridades no tiene, en criterio del Ministerio de Justicia, ninguna denuncia y no pasa de ser un rumor”.