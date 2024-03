Líos en puerto de Iquique afecta al comercio internacional boliviano en $us 50 millones

Debido a un conflicto interno en el puerto chileno Iquique, el comercio exterior del país sufrió daños por $us 50 millones.

Por esta situación Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), indicó que la actividad comercial internacional del país, por esta contingencia tuvo una pérdida diaria de $us 6 millones y que ya se lleva acumulado unos $us 50 millones.

Rodríguez indicó que ese conflicto perjudicó a importadores y exportadores , “pues por la pérdida de tiempo no se pueden cumplir los plazos de entrega y eso significa pagar multas y en algunos casos perder contratos”.

Sobre el tema, Marcelo Olguín, gerente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), indicó que este problema afectó principalmente a los importadores y en menor grado a los exportadores, pero es un tema que no deja de preocupar.

Según datos del IBCE, durante la gestión pasada por el puerto de Iquique el comercio boliviano generó $us 2.100 millones, de los cuales $us 1.800 millones corresponde a las importaciones y $us 208 millones a las exportaciones.