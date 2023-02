“Los bancos coordinan” para ofrecerle al exportador un tipo de cambio bajo, según el Banco Central

“A partir del anterior miércoles (8 de febrero), el exportador sabe muy bien que cuando vaya a liquidar sus exportaciones en el Banco Unión va a pedir Bs 6,95 (por dólar), no va ser que el sistema financiero le ofrezca Bs 6,90, 6,89”, dijo a medios estatales el presidente del Banco Central, Edwin Rojas.

“Pensamos atraer a una buena parte de los exportadores (…). Nuestro objetivo inicial es que se van a mover $us 1.000 millones con la política que estaríamos implementando a partir de la fecha”, informó durante el anuncio Rojas, después de precisar que la operación es voluntaria y que se realizará a través del Banco Unión.

El titular del BCB precisó hoy domingo que el sector privado es responsable de unos $us 9.000 millones de las exportaciones de Bolivia, por lo que el objetivo de captar $us 1.000 millones dejará $us 8.000 millones que se seguirán transando en el sistema financiero