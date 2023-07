Los constructores reclaman baja inversión de tres niveles del Estado

“La inversión pública está parada. El alcalde (de Santa Cruz) licitó tres obras y en la Gobernación no hay nada. No hay licitaciones en los ministerios de Obras Públicas y Servicios ni Medio Ambiente y Agua”, dijo Javier Arze, gerente general de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz.



¿Las causas? Arze las atribuye a la falta de recursos económicos y la burocracia. “El Presupuesto General del Estado está en $us 4.000 millones y la ejecución presupuestaria no llega ni al 30 o 40% al primer semestre”, indicó ayer en el programa Influyentes de EL DEBER Radio.



En la Alcaldía de Santa Cruz rechazaron las declaraciones del sector constructor. Sergio Luna, secretario municipal de Obras Públicas, dijo que en cada licitación y cada obra se invita a la Cámara de la Construcción para que participe en el proceso. Entonces, resaltó que el municipio cruceño hace una inversión que supera los Bs 1.000 millones.



Mencionó la licitación del viaducto Virgen de Cotoca por más de Bs 120 millones por el que se dio un anticipo a la empresa constructora. También está el viaducto del Plan Tres Mil y el Canal Emisario del octavo anillo, y se reparan los canales revestidos, además de invertir Bs 29 millones en la limpieza de lagunas de regulación.



Luna explicó que si la empresa constructora no cobra, no se registra la ejecución, por lo que se paga de acuerdo al avance físico. “Las obras comenzaron y están en proceso de ‘planillear’, pero obras hay muchas”, señaló.



Desde la Gobernación cruceña también salieron a defender la inversión pública que ejecutan. “Esa afirmación no es cierta, ya que en el caso de la Gobernación para el 2023 tenemos programados 82 proyectos de inversión, lo cual refleja un notable aumento en comparación con los 53 proyectos del año pasado”, afirmó Orlando Saucedo, secretario de Hacienda.



Además, adelantó que este año se destinará un presupuesto de inversión de gran envergadura, alcanzando una cifra de considerable importancia. “Estamos comprometidos con el desarrollo y progreso de nuestro departamento, y estos datos demuestran nuestro firme propósito de impulsar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de los cruceños”, precisó.



Consultado acerca de si se trata de una situación estacional, Saucedo manifestó que “es posible que esta concentración de actividades y desembolsos explique la aparente escasez de obras de inversión pública en ciertos momentos del año”.



Se consultó a los ministerios de Economía, Planificación del Desarrollo y Obras Públicas sobre el tema, pero no fue posible tener su versión hasta el cierre.