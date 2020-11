Los delivery atenderán sobre todo emergencias de salud durante el paro en Santa Cruz

Escucha esta nota aquí

Debido al paro cívico que se realizará este viernes en Santa Cruz, los servicios de delivery atenderán con relativa normalidad, pero sobretodo se concentrarán en emergencias de salud; es decir, pedidos a farmacias.



Ariel Valverde, CEO de Yaigo, indicó que prestarán sus servicios a la población cruceña para la compra de medicamentos, ya que estima que los otros comercios no atenderán.

Por su parte, desde PedidosYa dijeron: “Entendemos que es importante mantener abastecida a la población. Por eso, estaremos atendiendo para proveerles lo que necesiten este viernes 6 de noviembre”.

En tanto, Juan Pablo Salinas, CEO de Patio Service, indicó que definirán si trabajarán o no en el transcurso de este jueves, una vez que tenga información sobre si los negocios gastronómicos abrirán o no sus puertas.

En el resto del país, las operaciones de estas firmas se llevarán a cabo con normalidad.

En la víspera la dirigencia del transporte pesado analiza si se suma o no a la medida. “Como sector transporte quizás no estamos en condición de paralizar nuestras actividades, pero si el pueblo lo hace, tenemos que estar al lado del pueblo”. Así se refirió Juan Yujra, secretario ejecutivo de la Federación de Transporte Pesado de Santa Cruz, sobre las disposiciones de ese sector acerca del paro cívico de este viernes.



Yujra señaló que, si no hay contundencia en el paro, los transportistas retomarán sus actividades, ya que tienen que cumplir con muchas obligaciones. “No estamos en contra del pueblo y nunca lo estaremos”, dijo.



Cabe recordar que en Santa Cruz se estima que hay alrededor de 6.000 transportistas, de los cuales más de 2.000 son afiliados a la Federación de Transporte Pesado de Santa Cruz.

