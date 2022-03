Los extrabajadores de Sabsa deberán iniciar un proceso judicial para recibir su finiquito

Escucha esta nota aquí

Por: Walter Vásquez

Para recibir su finiquito y demás beneficios sociales, los extrabajadores de Sabsa -que firmaron contratos laborales con Naabol- deberán iniciar un proceso judicial contra el directorio de la ex administradora de los aeropuertos internacionales de Bolivia, que tiene como accionista mayoritario al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

Así lo informó Elmer Pozo, director ejecutivo de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), quien agregó que ayer lunes se reunió en La Paz y Cochabamba con trabajadores que se encuentran en esa situación para explicarles cuál es el camino a seguir para recibir su pago.

“Hemos sido muy claros. Ellos fueron trabajadores de Sabsa, una empresa privada compuesta por un directorio y una junta de accionistas que se tiene que regir bajo normas del Código de Comercio. El accionista mayoritario es el Ministerio de Obras Públicas, con más del 99,99%, y hay otras tres personas particulares, que formaban parte del plantel ejecutivo de la ex Sabsa-Abertis”, detalló Pozo.

El lunes pasado, se registraron mitines de ex empleados de Sabsa en los aeropuertos de El Alto y Cochabamba, y la renuncia de varios de ellos en el de Santa Cruz.

“A los trabajadores se les ha explicado que la única forma en la que se les puede pagar a ellos, a los más de 663, es que se pueda iniciar la demanda y que, posteriormente, el juzgado correspondiente emita una sentencia de cuánto se le debe pagar a estos trabajadores, para que la junta de accionistas pueda realizar el desembolso correspondiente”, afirmó Pozo

“Se les ha hecho entender que todos los trabajadores pueden darle a uno de ellos, o máximo dos o tres personas, un poder amplio para que puedan realizar el control y el seguimiento del pago del finiquito”, sostuvo.

El 25 de febrero pasado, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Édgar Montaño, informó que la mayor parte de los trabajadores de la privada Sabsa firmaron un contrato laboral con la estatal Naabol, tras la conclusión el 28 de febrero de 2020 del contrato de concesión de la subsidiaria de la española Abertis.

“A todos los compañeros de Sabsa, les estamos ofreciendo pasar a formar parte de la entidad de Naabol, respetando los beneficios sociales, como ser los salarios, aportes laborales y patronales, AFP's cajas nacionales, indemnización, vacaciones y desahucio de tres sueldos. El monto proyectado de esto es de más de Bs 66 millones”, dijo Montaño.

De los 837 empleados que tenía Sabsa se desvinculó a 174 con un monto total de Bs 12,2 millones, provenientes de recursos propios de la empresa privada, y Naabol contrató a 663.

El pago de los beneficios sociales está “en función de las recaudaciones que podía asumir Sabsa en su momento, pero lamentablemente esa empresa tiene cuentas por cobrar, lo que ha cambiado un poco su flujo financiero para que pueda asumir” el pago del finiquito del resto de los trabajadores. “Como Sabsa ya no genera ingresos por la administración de aeropuertos, no tienen los recursos suficientes para pagar los más de Bs 50 millones a los 663 trabajadores que actualmente forman parte de Naabol”, indicó Pozo.

La mañana de este martes, Elder Oliva, dirigente de los extrabajadores de Sabsa, informó en EL DEBER Radio que “hay un cuarto intermedio” en las protestas. “El ministro (Montaño) se comprometió a que se hará el pago en un plazo de 45 días, más el total de los beneficios sociales, más el 30% que dice la ley”.

Pozo sostuvo que en la reunión del lunes entre el ministro y los ex trabajadores de Sabsa no se mencionaron plazos e indicó que Oliva no participó del encuentro.

“A través de nuestro ministro de Obras Públicas (Édgar Montaño), garantizamos el pago correspondiente de la liquidación, de los beneficios sociales, pero para poder respaldarnos tenemos que tener la sentencia que corresponda del juzgado correspondiente”, reiteró el ejecutivo de Naabol, quien garantizó que “las operaciones en los tres aeropuertos internacionales y las demás estaciones que tenemos en Bolivia siempre han sido y van a ser normales”.

