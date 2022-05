Los Tajibos se integra a Marriott International y construye una torre de departamentos

Escucha esta nota aquí

Los Tajibos se integrará a Marriott Internacional, a través de Tribute Portfolio, una colección de hoteles independientes de alta gama, cada uno con gran personalidad única y con elevados estándares internacionales. Lo hará manteniendo su identidad, así como su equipo de ejecutivos y colaboradores.

Samuel Doria Medina Monje, Gerente General de Los Tajibos, dijo que al integrarse a Marriott Internacional, Los Tajibos pondrá a Bolivia y Santa Cruz en el mapa de muchos nuevos viajeros de todas las geografías, que al llegar al hotel tendrán la mejor de las experiencias.

Los Tajibos, al mismo tiempo que se reafirma como ícono de Santa Cruz, será cada vez más reconocido a escala mundial y también cada vez más contemporáneo. “El hotel sigue y seguirá siendo boliviano, de propiedad de Comversa, sólo que se hará más global, generando más ventajas y oportunidades para el turismo y los negocios”, dijo el ejecutivo.

“Trabajamos intensamente desde hace un año en capacitar a nuestro equipo y optimizar nuestros servicios, alineándolos a los más altos estándares de calidad global de Marriott Internacional”, destacó Doria Medina.

“En paralelo, hemos invertido en dos nuevas torres: una de ampliación y otra que funcionará como apart hotel”, indicó, subrayando “el cuidado puesto en la construcción y decoración; especialmente, en la combinación armónica de elementos y materiales propios de la región y el país con otros importados, que no están disponibles en el mercado local”.

“Fortaleciendo la identidad de nuestra marca, que es parte inseparable de la identidad cruceña, al mismo tiempo hemos emprendido esta renovación que nos pone a la altura de los mejores hoteles del mundo”, comentó el ejecutivo.

Al mismo tiempo, Comversa, Compañía de Inversiones de propiedad de la familia Doria Medina, ha sido acreditada oficialmente como operadora de Marriott Internacional para sus diversas marcas en Bolivia, lo que le permite no solamente operar Los Tajibos como un hotel de Tribute Portfolio, sino también gestionar otros emprendimientos hoteleros en el futuro.

“Los Tajibos es un hotel absolutamente único. Ofrecemos lo mejor de Santa Cruz, enamorando a nuestros visitantes y ahora estamos orgullosos de iniciar esta nueva etapa como un hotel Tribute Portfolio, una colección de ‘hoteles únicos con corazón’ de Marriott Internacional que responden a los parámetros de calidad de atención de los viajeros globales más exigentes y ahora Los Tajibos recompensará a nuestros huéspedes y clientes con el programa de fidelización Marriott Bonvoy”, indicó Doria Medina Monje.

¿En qué consiste Tribute Portfolio?

Tribute Portfolio es una familia global en crecimiento de hoteles independientes y con carácter unidos por su pasión por el diseño cautivador y su impulso para crear escenas sociales vibrantes para huéspedes y lugareños por igual.

Con más de 70 hoteles abiertos en todo el mundo, Tribute Portfolio ha tocado la fibra sensible de aquellos que buscan experiencias independientes y anhelan una conexión con la comunidad cuando viajan.

Desde resorts boutique como Inn at Rancho Santa Fe en California y hoteles urbanos como The Vagabond Club en Singapur; a hoteles en lugares de espíritu indie como Noelle en Nashville y The Slaak en Rotterdam, cada hotel Tribute Portfolio celebra su individualidad, ofreciendo a los viajeros una perspectiva fresca, a menudo colorida.

Mantente con carácter y mantente conectado en Instagram, Twitter y Facebook. Tribute Portfolio se enorgullece de participar en Marriott Bonvoy, el programa mundial de viajes de Marriott International. El programa ofrece a los miembros una cartera extraordinaria de marcas globales, experiencias exclusivas en Marriott Bonvoy Moments y beneficios incomparables que incluyen noches gratis y reconocimiento de estatus élite. Para inscribirse de forma gratuita o para obtener más información sobre el programa, visite MarriottBonvoy.marriott.com.