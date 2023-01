Los tres niveles del Estado ejecutaron el 52,56% de la inversión pública programada en 2022

El Ministerio de Planificación informó este martes que la ejecución de la inversión pública llegó a un 52,56% de los recursos programados para financiar las obras de los tres niveles del Estado, el central, departamental y municipal. Hasta diciembre el montó ejecutado fue de $us 2.634 millones.



El Presupuesto General del Estado (PGE) de 2022 estableció un techo presupuestario de $us 5.011 millones para inversión pública, en especial obras de infraestructura y el sector productivo. No obstante, durante la gestión pasada no se puedo ejecutar el total de estos recursos.

Gobierno destaca la ejecución

Pese al bajo nivel de ejecución, el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, en conferencia de prensa destacó esta cifra y resaltó que, con relación a su Producto Interno Bruto (PIB), Bolivia es líder regional en inversión pública.

Destacó que durante el año pasado se tuvo una ejecución de $us 2.634 millones. De este total, la administración central ejecutó $us 2.015 millones, mientras que la departamental $us 203 millones y los municipios, $us 409 millones.

“Pese al contexto internacional desfavorables, hemos retomado el liderazgo en inversión pública con relación a nuestro PIB. Estamos por encima de varios países de la región”, resaltó Cusicanqui.

En esa línea, sostuvo que después de la pandemia de Covid el mayor pilar de la recuperación económica del país es la inversión estatal. Dijo que en 2021 y en 2022 los recursos inyectados por el Estado a la economía crecieron entre un 47 y 48% respecto a la gestión 2020.

Informó también que el 42% de estos recursos está vinculado con el sector productivo y otro 44% al de infraestructura. Entre las entidades que más ejecutaron están la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), con un monto de $us 532 millones; seguido por ENDE, con $us 195 millones; la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) con $us 138 millones, el Ministerio de Medioambiente y Agua ($us 127 millones) y el Ministerio de Obras Públicas ($us 126 millones)

Además, la autoridad observó el bajo nivel de ejecución de las gobernaciones, a los que pidió realizar “un mayor esfuerzo” porque “es necesario profundizar la inversión pública”.