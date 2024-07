Los vehículos usados e inmuebles se negocian a Bs 7,5 por dólar

Carlos (nombre ficticio), propietario de un auto Toyota Corolla modelo 2013, pedía por su vehículo $us 14.800 “charlable”.

“Yo lo agarro el dólar a Bs 7, entonces serían unos Bs 104.000 si usted me quiere pagar en bolivianos”, explicó el hombre.

Otro vendedor, que había ingresado a su vehículo (una vagoneta Suzuki 2020) debido a las bajas temperaturas que comenzaban a sentirse en la capital cruceña, indicó que el precio por el motorizado estaba a $us 24.500, pero si el cliente quería pagar en moneda boliviana el tipo de cambio es Bs 7,5, convirtiendo su precio a unos Bs 183.750.

Como ellos, son varias las personas en estas ‘playas’, donde se comercializan los motorizados que no son cero kilómetro, que recurren a este tipo de cambio, entre Bs 7 y 7,5, al momento de realizar una transacción de venta.

Con relación a la venta de viviendas, el tipo de cambio es también similar. Por ejemplo, en la zona sur de la capital cruceña una de las nuevas urbanizaciones ofrece casas de tres dormitorios, dos baños, dos garajes y un patio a $us 44.000. El tipo de cambio que manejan quienes comercializan estas viviendas es Bs 8.

“Yo sé que ahora no hay dólares, por eso es que el precio está en bolivianos”, manifestó uno de los dueños de la casa cuando se le consultó el precio.

Dentro de esta línea, puso como ejemplo a los propietarios que quieren vender sus casas, por ejemplo, en $us 100.000 y esperan ganar Bs 900.000, no va a funcionar porque no va a encontrar un comprador que le pague Bs 9 por dólar.