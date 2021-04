Luchar contra el contrabando requiere el apoyo de la población

Escucha esta nota aquí

Alianza interinstitucional, trabajo integral, compromiso y voluntad son aspectos que muchas veces se enfrentan al muro de los intereses y necesidades de un sector de la población que hace del contrabando su única fuente de ingresos.



En este aspecto, Oswaldo Barriga, presidente de la Cadex, subrayó que para superar el problema, cada vez mayor, del ingreso y la comercialización de productos de contrabando hace falta la participación de la sociedad en todos sus niveles.



Sin embargo, Barriga recordó que años pasados cuando una autoridad quiso llevar adelante un trabajo coordinado distintos municipios no aceptaron la propuesta de acordar una alianza interinstitucional.



Barriga lamentó que no haya un compromiso generalizado para entender que el contrabando perjudica a todos, no solo al sector empresarial.



Al respecto, Alpire subrayó que producto del contrabando, el efecto inmediato es la caída de las ventas, menores ingresos que impactan en la producción y finalmente la pérdida de puestos de trabajo.



“Por esta situación, y la crisis económica solo en febrero de 2021 se perdieron 380.000 fuentes laborales”, precisó Alpire.



Para Jhonny Mercado, expresidente del Colegio de Economistas de Bolivia, el hacer frente al contrabando requiere propuestas estructurales y no solo una buena voluntad de los sectores interesados.



Mercado hizo notar que el contrabando se refleja en la actividad, cada vez en ascenso, informal que se desarrolla en el país que se traduce en más personas que encuentran en el comercio una fuente de ingreso ante la falta de una oferta laboral que cubra sus expectativas.



El economista hizo notar que más del 80% de la economía del país es informal, un sector que no tributa, que no sigue las reglas básicas de la competencia leal y que su mayor fuerte es la venta de productos a menor precio que la oferta nacional y la posibilidad de instalar un punto de comercialización con un capital inicial asequible.



“Cuando no se tiene un trabajo estable, muchas veces el comercio informal es la primera salida. Por eso, se debe trabajar en políticas de contención, para los grupos más vulnerables y deprimidos económicamente”, dijo Mercado.



Incentivos



Una de las posibilidades para incentivar al sector informal para que deje al contrabando como su principal proveedor e iniciar una lenta formalización, de acuerdo con Antelo tiene que ver con una reducción de la carga impositiva.



Otros aspecto es disminuir la cantidad de requisitos y los tiempos para abrir una empresa que ingresa a la formalidad.



Asimismo, reducir la burocracia en las actividades de comercio internacional poniendo en vigencia la ventanilla única del exportador es otra medida que de alguna manera, según el empresario, puede incentivar al emprendedor a optar por la formalidad y la legalidad y no tomar el atajo de la informalidad.