Luego de siete años, Bolivia logra un superávit comercial de $us 1.090 millones

Escucha esta nota aquí

A julio de la gestión 2021, el saldo comercial registró un superávit acumulado de $us 1.090 millones, contrario a similar período de 2020, cuando mostró un déficit de $us 35 millones.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) hace notar que este superávit en el periodo enero-julio es el primero desde 2014.

Las exportaciones a julio de 2021 muestran un incremento del 59%, habiendo alcanzado a $us 5.972 millones, cifra mayor en $us 2.218 millones a la registrada en el mismo período de 2020, cuando se alcanzó los $us 3.754 millones.

Mientras que, las importaciones a julio presentan un incremento del 29% alcanzando a $us 4.882 millones, cifra mayor en $us 1.093 millones a la registrada en similar período de 2020, cuando se registraron $us 3.789 millones.

Al respecto, el economista Germán Molina, sostuvo que este desempeño del comercio internacional es empujado por las principales economías del mundo que están volviendo a la normalidad y a a demandar en gran medida materias primas.

Saldo comercial

En julio de 2021, analizando por grandes categorías, destaca el incremento del superávit comercial en la categoría de Combustibles y Lubricantes, con respecto al mes de junio, debido al aumento de las exportaciones de gas natural.

Similar comportamiento tuvo la categoría de Suministros Industriales, por el aumento de las exportaciones del mineral de plata y la disminución de las importaciones de listones y tableros de madera.

Asimismo, el saldo comercial con India registró un importante incremento en el superávit a julio con relación al mes anterior, llegando a $us 641,4 millones por las exportaciones de oro.

Igual comportamiento se presentó con Japón, con un superávit de $us 425,4 millones, debido a las exportaciones de zinc y plata; con Colombia se alcanzó un superávit de $us 358,1 millones, debido a las exportaciones de torta y aceite de soya.

En este aspecto, Molina destacó el comportamiento de las exportaciones no tradicionales y remarcó que si no se aplicaran cupos, el impacto positivo sería mayor.

En lo que resta de 2021, el economista sostuvo que la tendencia indica que la situación vaya mejorando, siempre y cuando EEUU no encarezca los créditos y China no baje el ritmo en la demanda de minerales y productos agropecuarios.