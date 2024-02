Luis Fernando Menacho: “El futuro está en la agroindustria, puede generar más divisas”

Hay represas que, debo decirlo, se han hecho mal, en el caso de San Rafael y San Miguel, que no juntan ni una gota de agua. Ya se han hecho los estudios para corregir estos errores. En el caso del Chaco, vamos a ir más allá; ya hemos tenido conversaciones con nuestro gobernador y la solución es represar, no tenemos otra opción. Los pozos no dan solución y no tienen la capacidad de dotar la cantidad de agua necesaria.