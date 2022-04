Luis Fernando Ortiz: “Volví al país para modernizar el sistema de transporte de carga y porque confío en Bolivia”

Escucha esta nota aquí

Satisfecho, con voz emotiva, Luis Fernando Ortiz (37), CEO y fundador de la plataforma (startup) boliviana DeltaX, contó cómo se logró completar la primera ronda de capital semilla, obteniendo $us 1 millón que le permitirá transformar la industria de transporte terrestre en Bolivia y la región andina con la inversión de fondos estadounidenses y latinoamericanos.

¿Qué tiempo le llevó lograr estos recursos?

Empezamos en diciembre de 2021 y en abril de este año logramos ese capital semilla

¿Qué le permitirá hacer ese capital semilla?

Nos permitirá enfocarnos principalmente en dos aspectos. Primero ampliar nuestra plataforma. Volverla más potente, más digital y con nuevos servicios. En segundo lugar buscamos tener presencia física en Paraguay y Perú para ofrecer nuestra plataforma en esos mercados.

¿Qué es DeltaX?

Es una plataforma boliviana que trabaja con el transporte pesado de una a 30 toneladas. Nuestra empresa ofrece a los empresarios que exportan o importan los servicios necesarios para contar con un camión, precios, tipo de trámites. Todo eso lo facilita nuestra startup. Actualmente ya trabajamos con 1.300 camiones de carga, la idea es expandirnos más.

¿Cuándo fue creada DeltaX?

Se la fundo en febrero de 2020. En ella participan 23 profesionales bolivianos (de Cochabamba, Sucre y Tarija) con diferentes profesiones como programadores, diseñadores, expertos en finanzas y comercio exterior.

¿Cuáles son los objetivos de la empresa?

Buscamos tener oficias en Cochabamba y en La Paz. Apostamos por la región andina donde cada mes mas de un millón de camiones de carga recorren las carreteras de Perú, Ecuador, Colombia y nuestro país. La Comunidad Andina de Naciones es nuestro reto.

¿Qué formación tiene?

Soy ingeniero industrial egresado de la UPSA. También estudio Economía en la NUR. En el exterior estudio en la Universidad de Harvard (EEUU).

¿Con esa formación no era mejor apostar por el extranjero?

No. Decidí volver, porque confío en mi país. Volví porque se que puedo modernizar el sistema de transporte de camiones de carga nacional e internacional. Fue eso lo que convencieron a los inversionistas para destinar el dinero. Eso me llena de orgullo y me confirma que el talento boliviano es reconocido internacionalmente.

¿Todo es trabajo o tiene momentos libres?

En realidad es full trabajo. Pero en mis ratos libres me gusta disfrutar con mi familia y en especial con mi pequeña hijita que es mi mayor alegría.

Algunos detalles

Con el nuevo capital adquirido, DeltaX busca digitalizar el transporte terrestre de carga en la región andina ya que existe un mercado que mueve más de $us 50.000 millones, según el fundador de la startup. Mediante la carretera Panamericana y sus ramales, en el eje que une Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia y Paraguay, se transportan millones de toneladas de carga cada año, empleando a más de un millón de conductores de camiones, la mayoría de ellos independientes.

A través de una plataforma digital integrada a WhatsApp, DeltaX facilita la comunicación entre transportistas y empresas. La plataforma automatiza el seguimiento a la carga, mejora la visibilidad de la documentación asociada al embarque y genera reportes automáticos tanto para las empresas que despachan carga, como para las compañías de transporte y conductores independientes.

De un total de 139 aplicaciones de 22 países, DeltaX fue una de las 10 startups seleccionadas para participar del programa y presentar su modelo frente a inversionistas de renombre en el demo day que se organizará en junio.

En los próximos meses, DeltaX buscará ampliar su equipo de ingeniería de software y producto, y abrir oficinas en países vecinos para ampliar sus operaciones. Además, lanzarán un programa de microcréditos para capital de trabajo orientado a conductores y empresas de transporte afiliadas a su plataforma digital.

Los inversionistas de DeltaX

• Magma Partners de Chile.

• Duro Ventures de California, EE.UU.

• SC Angeles de Bolivia.

• 99 startups de México.

• Cibersons de Paraguay.

• Alfonso de los Rios: CEO de Nowports, México.

• Deepak Chhugani, CEO de Nuvocargo, United States.

• Pedro Jaramillo, director de Complejo Portuario Mejillones, Chile.

• Ricardo Fernández, presidente de Ferroviaria Oriental S.A, Bolivia.

