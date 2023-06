Luis Gonzalo Araoz Leaño es el nuevo interventor para el Banco Fassil

Finalmente, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ( ASFI) designó al nuevo interventor, en reemplazo del fallecido Carlos Colodro, que seguirá con el proceso de intervención del Banco Fassil, iniciado el 26 de abril. Se trata de Luis Gonzalo Araoz Leaño, un ex funcionario del Banco Unión.

El director del ente fiscalizador, Reinaldo Yujra, se negó a responder las preguntas sobre lo sucedido con el fallecido interventor y dijo que en memoria del funcionario y a pedido de la familia, ya se no se hará ninguna referencia al caso , más que a la intervención que realizaba en el exbanco Fassil.

No obstante, expresó que no existe un plazo para conocer hasta cuándo durará la intervención porque el proceso es extremadamente prolongado y recordó que la intervención a los bancos Cochabamba o Bidesa, que quebraron en los años 90 del pasado siglo, siguen abiertos y no han concluido, por lo tanto, deslizó que queda mucho camino para recorrer antes de dar por cerrada esta intervención.