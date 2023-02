Marcelo Claure es el nuevo responsable de Shein en Latinoamérica e invertirá $us 100 millones en la firma textil

De acuerdo a Fashion Network, Claure también dirigirá la formación de un consejo asesor para Shein en la región, para ayudar a proporcionar experiencia local y ejercer de presidente. También invertirá $us 100 millones en Shein.



Claure es fundador y CEO de Claure Group, una empresa de inversión global multimillonaria centrada en múltiples sectores de alto crecimiento en Latinoamérica, como la tecnología, las telecomunicaciones, los medios de comunicación, el sector inmobiliario y el deporte.



En 1997 puso en marcha su primera empresa, Brightstar, que creció hasta convertirse en la mayor empresa mundial de distribución y servicios inalámbricos y en la mayor empresa hispana de la historia de Estados Unidos, con unos ingresos superiores a los $us 10.000 millones.



Claure vendió Brightstar a SoftBank en 2014 y se convirtió en CEO de Sprint, donde dirigió la fusión de $us 195.000 millones entre Sprint y T-Mobile, que cerró en 2020. Tras la fusión, Claure fue ascendido a CEO de SoftBank Group International, donde se encargó de la supervisión directa de más de 40 empresas del portfolio de SoftBank, entre ellas ARM, SB Energy y WeWork. También lanzó en 2019 el fondo SoftBank Latin America de $us 8.000 millones, el mayor fondo de capital riesgo de la región.



El nombramiento de Claure se produce tras la decisión de Shein de centrarse en América Latina. Como parte de su estrategia, Claure realizará inversiones significativas en un grupo selecto de empresas y fundadores con sede en América Latina, así como en empresas globales que buscan crecer y expandirse en la región, según un comunicado.



"Estamos encantados de dar la bienvenida a Marcelo a Shein durante un momento emocionante de crecimiento para nuestra compañía en América Latina", dijo Sky Xu, CEO de Shein.



"Su excelente trayectoria como emprendedor y ejecutivo operativo, combinada con su profunda experiencia en el crecimiento de marcas globales y la construcción de relaciones de confianza, será fundamental a medida que nos expandimos en este importante mercado", precisó.