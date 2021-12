Más de diez empresas abren sus oficinas en la doble vía La Guardia

Escucha esta nota aquí

La doble vía a La Guardia es el nuevo polo de atracción de inversiones en la ciudad de los anillos (municipio de Santa Cruz de la Sierra). Desafiando los efectos de la pandemia, concesionarias automotrices, cadenas de farmacias, tiendas de industrias cárnicas, emprendimientos gastronómicos, panaderías, operadores de intermediación del sistema financiero, entre otros, visibilizan sus marcas en este punto de la ciudad.

En el trayecto de esa ruta, entre tercer y cuarto anillo, los imponentes showroom (sala de exposición) hacen visible las marcas de las concesionarias y importadoras de vehículos como Carmax, Crown, Nibol, Imcruz, Ovando, GS Consorcio Automotriz, Viaggio Motors, entre otras empresas del sector. Las cadenas de farmarcias Chávez y Farmacorp, con varias sucursales, también están presentes en esta zona de la ciudad. Sofía Al Paso y Fricarnes, de Fridosa, tientan a los potenciales clientes con su surtida oferta que incluyen en su cartilla de productos.

Desde Viaggio Motors-GAC Motor, el gerente general Erwin Roda, afirmó que la doble vía La Guardia (DVLG) es el segundo lugar con mayor exposición luego del edificio y el área de exposición central de la avenida Cristo Redentor.

“Nosotros abrimos en diciembre de 2020, hace un año. Desde entonces registramos un crecimiento sostenible en esa sucursal. Llegamos a un público que no conocía la marca y a muchos clientes que la conocían, pero no tenían el tiempo para cruzar la ciudad y visitarnos en la zona norte. Con esta sucursal los atendemos dándoles facilidades”, mencionó Roda, al dar cuenta de que Viaggio Motors invirtió más de $us 150.000 en la sucursal.

En cuanto a Sofía Al Paso, la gerente de Comunicación y RSE de Sofía, Edmee Hewitt, afirmó que buscan ser la primera opción de alimentos para el bienestar de las familias bolivianas. “Sofía Al Paso busca ser una alternativa conveniente para que los clientes vivan una experiencia de compra agradable. Es por ello que decidimos llegar a la zona de la doble vía a La Guardia, sabiendo y conociendo que es una zona cercana a nuestros consumidores que nos eligen por la proximidad y una experiencia única”, puntualizó.

A decir de Hewitt, las agencias de Sofía Al Paso tienen el objetivo de ofrecer un concepto diferente a los consumidores, transformándose de una tienda especializada de proximidad, donde la experiencia y el servicio es el diferencial. Bajo este concepto están presentes en Santa Cruz, Cochabamba, Trinidad, La Paz, El Alto y Sucre.

“Estamos trabajando para ofrecerle a los clientes nuestro portafolio de productos en un solo lugar, con la calidad e inocuidad que nos caracteriza”, expresó Hewitt.

José Luis Carrasco, Brand Manager de Fridosa, expuso que la apertura de la tienda Fricarnes en la doble vía La Guardia, entre tercer y cuarto anillo, responde a una estrategia de geomarketing, cuya premisa es entender el flujo y necesidades de los consumidores que hay en la zona.

Fridosa abrió tiendas en Equipetrol (cuarto anillo), avenida Virgen de Cotoca (tercer anillo) y en la avenida Beni (cuarto anillo). “Tenemos planificado abrir más tiendas”, explicó Carrasco.

Sector retail

Desde la gerencia de retail de la cadena de farmacias Farmacorp, Saúl Vaca, expuso que parte de la responsabilidad es garantizar y facilitar el acceso a salud y bienestar a través de los servicios que ofrecen. “Nos esforzamos por llevar las medicinas y otros productos para el cuidado personal, belleza y el hogar a los lugares, donde por densidad o crecimiento poblacional, demanden nuestros servicios y atendemos con medicamentos legales y productos con garantía de origen”, anotó.

En cuanto a la doble vía La Guardia, Vaca refirió que en esta zona han crecido con varias sucursales que se abrieron a medida de la expansión de la zona.

“El crecimiento de Farmacorp a través de la apertura de sucursales se materializa en base a un plan estratégico integral, que contempla una partida presupuestaria importante para arrancar con cada tienda nueva”, mencionó.

A decir del CEO de Farmacias Chávez, Leonardo Salvatierra, la zona se ha desarrollado mucho en el último tiempo. Cuentan con tres sucursales, desde hace tiempo, en el segundo y tercer anillo y El Bajío (km 6). “Como Chávez tratamos de abarcar los lugares que podamos del país para ayudar con el acceso a los medicamentos y productos de calidad, legales y con un precio ético”, enfatizó Salvatierra.