Más mujeres se dedican al sector cervecero

POR: RAÚL DOMÍNGUEZ

Hace dos años, la Comunidad de Mujeres Cerveceras en Bolivia era una agrupación de apenas cinco integrantes y en la actualidad son 73. La primera versión del evento Pasión Cervecera, en el que se unieron -por primera vez- los fabricantes bolivianos, fue la oportunidad para que este grupo de féminas amplíen sus alas y muestren su fuerza.

Andrea Aneiva y Natalia López, líderes de la comunidad, se mostraron orgullosas, no solo porque el 48% del consumo de la bebida en Latinoamérica pertenece a su género, sino porque la mujer gana más espacios, tanto en la industria, la producción artesanal, como sommeliers, catadoras o educadoras de cerveza.

“Nuestro objetivo es visibilizar a las mujeres que están dentro de este sector, profesionalizarnos y conseguir que todas lleguemos a un nivel más alto en este mundo y también quitar ese estigma, de que la cerveza es una bebida para hombres”, consideró Aneiva.

Natalia López profundizó que, desde la comunidad, se propone un consumo mucho más consciente, en el que se aprenda, como consumidores, a valorar todo el trabajo que hay por detrás de una buena cerveza.

“Proponemos un rol educador, es la única manera de que el consumidor vaya entendiendo, valorando y consumiendo de manera más responsable”, expresó López.

Mujeres productoras

En la Comunidad de Mujeres Cerveceras existe un grupo importante de productoras artesanales. Algunas fabrican la bebida en sus casas, para reuniones familiares o para compartir entre amigos, mientras otras lo hacen de manera comercial. Según datos de la agrupación en Cochabamba, el 60% de la producción artesanal está dirigida por mujeres.

Aneiva y López señalaron que para iniciar una producción artesanal se necesita una inversión de por lo menos $us 1.000 en equipos, sin contar los insumos como la malta, el lúpulo y la levadura, que deben ser importados.

