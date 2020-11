Mercado Libre gana casi $us 50 millones hasta septiembre y se consolida como la empresa más valiosa de la región

Escucha esta nota aquí

Mercado Libre registró un beneficio neto de $us 49,8 millones en los nueve primeros meses del año, frente a las pérdidas de $us 118 millones del mismo periodo del año anterior, consolidándose, así como la empresa más valiosa de América Latina en términos de capitalización bursátil, con un valor estimado de $us 65.400 millones, reportó Europa Press.

El consejero delegado de la compañía, Pedro Arnt, ha destacado los resultados financieros de la plataforma en lo que considera "otro trimestre sólido", dada la alta demanda por el comercio electrónico y los servicios financieros digitales.

"Una vez más, queremos reforzar nuestro compromiso de democratización del comercio y los pagos en una región que lo necesita de manera urgente", añade Arnt.

La empresa registró un incremento de activos únicos del 92,2% en lo que va de año, con 112,5 millones de usuarios; y una cifra de negocio de $us 2.646 millones, un 63,1% más.

La venta de productos en la plataforma ascendió hasta los 489,9 millones durante el periodo, el doble que el año anterior, con un volumen de pago total de $us 33.814 millones, un 71,4% más.

De su lado, la sociedad se anotó fuertes incrementos de los ingresos consolidados medidos en dólares en Brasil (57%), Argentina (145%) y México (111%); cifras que se incrementaron hasta el 112% en Brasil, el 260% en Argentina y el 140% en México, en moneda local.

Por su parte, el resultado operativo de la sociedad alcanzó los $us 152,8 millones hasta septiembre, frente a los 'números rojos' de $us 84,2 millones de 2019.

Con respecto al tercer trimestre, Mercado Libre registró unas ventas de $us 1.115,7 millones, un 85% más; con un beneficio neto de $us 15 millones.