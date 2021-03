Millennials prefieren departamentos y monoambientes que sean pet-friendly

Escucha esta nota aquí

Los millennials, generación que nació entre los años 1981 y 2000, que tiene entre 18 y 35 años, de un tiempo a esta parte se han vuelto un segmento bastante atractivo para el sector inmobiliario. Integran casi un tercio de la población boliviana, y una buena parte de ellos reside en Santa Cruz de la Sierra.

Según agentes del sector inmobiliario, los millennials, a la hora de buscar espacios para habitar buscan monoambientes o dormitorios de una habitación. Además, les interesa que el proyecto sea pet-friendly, porque muchos tienen mascotas, y que cuente con áreas comunes con zonas de esparcimiento o estacionamientos.

Al respecto, Cleya Menacho, presidenta de la Cámara Inmobiliaria de Santa Cruz (Caincruz), explicó que, como los millennials regularmente son personas que recién se están independizando no buscan lugares hermosos o caros. “Lo más importante para ellos es que sea pet- friendly, ya que hoy los jóvenes, como viven solos, tienen sus mascotas que le hacen compañía, y al mismo tiempo, les sirve de terapia para no sentirse tan solos, al estar alejados de sus familia”, precisó Menacho.

Saúl Ortiz, Broker Owner de RE/MAX Norte Equipetrol, explicó una serie de características que busca este grupo poblacional. “Como los millennials recientemente se han incorporado a la actividad económica, tienden a tener presupuestos reducidos, por lo cual comienzan con apartamentos, ‘loft’ o monoambientes, con áreas privadas más reducidas, pero que cuenten con áreas sociales que le briden la posibilidad de hacer otras actividades dentro del condominio.

Si bien la actividad social ha estado restringida, es uno de los ‘drivers’ de compra que se utilizan como gancho”, dijo el experto.

Incluso dijo que algunos millennials prefieren seguir ciertas tendencias y modas, como el vivir en la naturaleza, áreas con piscinas y churrasqueras, pero sectorizadas. Generalmente, ello implicará un mayor presupuesto.

Para Franz Rivero, CEO de la Corporación UNO, los millennials mayormente prefieren monoambientes y departamentos de un dormitorio.

Además, coincide con los otros agentes de que ahora es una tendencia casi generalizada que los nuevos proyectos residenciales sean pet-friendly, especialmente pensando en este segmento de la población que tiene mascotas.

A experiencia de Jennifer Aguirre, una joven millennial, al momento de elegir su departamento, el primer factor para decidirse por uno fue el tema económico, lo encontró cerca del mercado Belén a $us 500 el alquiler mensual. Dijo que si se tratara de comprar, igual optaría por un monoambiente o una habitación porque los precios son más bajos y hay muchas opciones en diferentes puntos de la ciudad.

Zonas preferidas

Las zonas más requeridas por este sector, tanto para alquilar como para comprar, son las más próximas al trabajo, en caso de que no estén haciendo ‘homeoffice’, o las tradicionales que cuentan con grandes servicios y una oferta gastronómica próxima. En algunos casos cuando su independencia comienza con hijos las áreas próximas a escuelas serán un elemento que defina la compra o el alquiler.

La zona en la que decidan elegir va a depender mucho de los ingresos económicos, pues habrá los que tengan más altos ingresos y se concentrarán en las zonas más céntricas y a medida que baje los ingresos podrá ser fuera del quinto anillo, dijo Ortiz, de RE/MAX.

Precios

Desde Caincruz dicen que los millennials buscan alquileres desde $us 200 y cuando excede este precio, se deciden por la opción de compartir el departamento para ahorrar en costos. En el tema de ventas, las parejas jóvenes, buscan de uno y dos dormitorios y que no superen los $us 60.000.

Según datos de la inmobiliaria Corporación UNO, en lo que se refiere a monoambientes y departamentos de un dormitorio hay ofertas desde $us 31.000 y casas desde $us 120.000.