Minería perfila la creación de nuevas empresas mineras para fortalecer el sector

"El pueblo de Bolivia siempre ha sido un país minero, Bolivia ha nacido con minería y eso no hay que descuidar, veo que se ha descuidado. Es necesario, con el apoyo de todos los actores mineros crear nuevas empresas estratégicas, ahí vamos a generar nuevos trabajos, empleos, directos e indirectos.

En relación a la problemática por la explotación ilegal de oro en áreas protegidas , el titular de Cartera subrayó que no se permitirá la operación de las mismas por no contar con las autorizaciones requeridas.

"Las cooperativas que están solicitando en áreas protegidas, yo veo que ese contrato no va a ir, no se va a permitir (...) sería atentatorio en contra de nuestro pueblo boliviano, a no ser que hubiera alguna alternativa, alguna salida", dijo.