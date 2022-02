Minería: Plata, zinc y estaño, tuvieron mayor incidencia positiva a diciembre de 2021

Escucha esta nota aquí

A diciembre de 2021, el índice general de cantidad de producción de minerales muestra una variación acumulada positiva de 39,2%. Entre los principales elementos que incidieron positivamente en el sector, se encuentran: plata con 38,7%, zinc con 39,3% y estaño con 33,4%, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según el Boletín Sectorial de Minería del INE, las ventas externas de oro, zinc, estaño y plata, en diciembre del 2021 alcanzaron a $us 488 millones, lo que representa un importante valor dentro de las exportaciones totales y un incremento en comparación al mismo período de la gestión 2020.

A partir de noviembre 2020, se observa una paulatina recuperación del sector minero debido a la mayor demanda de estos productos.

“Durante diciembre de 2021, disminuyó la cotización del oro de $us 1.822 a $us 1.790 por onza troy y de la plata de $us 24 a $us 23 por onza troy. Por el contrario, el precio del zinc aumentó a $us 3.399 por tonelada métrica. Asimismo, el precio del estaño se incrementó, llegando a cotizarse en $us 39.423 por tonelada métrica”, señala el reporte del INE.