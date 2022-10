Mineros auríferos exportan, a septiembre de 2022, más $us 2.000 millones y no tributan al TGN, denuncia el Gobierno

Según el Gobierno el sector no tributa actualmente al Tesoro General de la Nación (TGN), a paser de haber exportado hasta septiembre de 2022, más de $us 2.000 millones.

“Nosotros siempre estamos a la espera de diálogo, pero la posición es que de los $us 2.000 millones ellos (el sector aurífero) no están tributando y son años que no han tributado y no hay aporte al TGN. Son un sector con mayor exportación en el país y no quieren contribuir”, criticó Montenegro.