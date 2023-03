Mineros auríferos firman un pacto de unidad y exigen la suspensión del tratamiento de la Ley del oro

La Fecoman, Ferreco y Ferecomin, a la cabeza de Fecmabol, “somos federaciones que representamos a las cooperativas netamente auríferas y nosotros desde un inicio dijimos que no estamos en contra de la ley (del oro, pero queremos) que se trate paralelamente a nuestra propuesta tributaria , que en la marcha de octubre (de 2022) hemos definido con un porcentaje del 4,8%”, dijo Eloy Sirpa, presidente de Ferreco.

Sirpa aseguró que hasta la fecha el Ministerio de Economía no ha trabajado “prácticamente nada” en el proyecto de la propuesta tributaria y ahora no se descarta asumir acciones en las próximas reuniones del sector aurífero.

Incluso, “ya hemos mandado notas (a las autoridades) para que dicha ley (del oro) tenga que ser detenida y no se trate mientras no se socialice, nosotros tenemos que socializar con nuestras bases o de lo contrario va a provocar que tomemos alguna acción, no descartamos las movilizaciones”, añadió el dirigente.