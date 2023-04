Ministerio de Economía descarta la quiebra del Banco Fassil y garantiza recursos de los ahorristas

"Queremos aclarar que este proceso de intervención no es en un banco que ha quebrado; porque eso implica que no hay activos, patrimonio (...) y en este caso, este banco tiene activos, tiene partimonio. Hay que ver que otros bancos, que tienen salud financiera, se hagan cargo de este problema", aseveró el ministro Montenegro.



La autoridad aseguró: "el Gobierno nacional, a través de la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI), ha tenido que intervenir para dar una solución definitiva y responder con un proceso de solución para que los bancos, que entren en esta solución, puedan administrar los depósitos y la cartera de este banco (Fassil) y otorgue tranquilidad. Mas bien recurrimos a la idea que otros bancos, que gozan de buena salud, puedan hacerse cargo de este problema, para que asuman los activos, pero también de los pasivos", insistió.



Para el ministro, por la situación que atraviesa un solo banco no se puede estigmatizar al resto del sistema financiero. "Muestra de ello es que otros bancos se pueden hacer cargo de este problema, gracias a su buena salud financiera", apuntó Montenegro.