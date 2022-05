Ministerio de Hidrocarburos destaca negociación de precios del gas natural en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

Escucha esta nota aquí

Durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada en Santa Cruz, Franklin Molina, ministro de Hidrocarburos, destacó la negociación del precio del gas natural que se exporta. La autoridad indicó que se buscan mejores precios para el beneficio de los bolivianos.

Molina remarcó que esa es la política que se está llevando adelante con el objetivo de lograr mayores ingresos para el país, en esta coyuntura donde el precio internacional de los hidrocarburos esta en aumento y Bolivia no puede estar al margen de esta realidad.

El ministro destacó las inversiones programadas para la producción de biocombustibles y para mejorar la oferta eléctrica del país y de la energía alternativa para así reducir la demanda los insumos fósiles.

La autoridad indicó que se está trabajando en mejorar los costos de la oferta eléctrica para beneficiar a más de 1,3 millones de familias, también sostuvo que se extenderá la red de gas domiciliarios, como así también la conversión de los vehículos a GNV.

“Es dos últimas medidas desvirtúan los que indican que no tenemos gas natural. Eso no es correcto, como tampoco las afirmaciones que aseguran que no hay gasolina, ni diésel”, dijo Molina.

Durante el evento YPFB, ENDE, Yacimiento de Litio Boliviano, ANH, entre otras instituciones que trabajan en el sector de hidrocarburos brindaron el trabajo realizado y su objetivos para las siguientes gestiones.