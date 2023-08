Ministro aclara que la Justicia no instruye la devolución de las matrículas y que Amaszonas "puede ir a los arbitrajes que vea conveniente"

En la disputa por el caso Amaszonas, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, ofreció una nueva conferencia de prensa para explicar que el Juzgado Constitucional Tercero de El Alto otorgó la tutela a la empresa de transporte aéreo Amaszonas; sin embargo, esta determinación no instruye la devolución de las matrículas aéreas a la privada.

“La Sala Constitucional del Tribunal de la ciudad de El Alto ha reconocido la propiedad de los derechos que tiene la empresa que ha arrendado a Amaszonas (GY Aviation Lease 1816 Co. Limited) , ha reconocido también la disolución unilateral del contrato que tenía el arrendador con el arrendado (Amaszonas)”, dijo la autoridad, según registra la Agencia Boliviana de Información.

Montaño explicó que la autoridad judicial reconoció que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) tiene todas las atribuciones técnicas y por todo ello, no se instruyó la devolución de las matrículas.

“(El Tribunal Constitucional) reconoce a la DGAC como competente en todas sus atribuciones técnicas y obviamente operativas , también ha resuelto que no se le devuelva las matrículas de operación”, remarcó Montaño aclarando que Amaszonas puede operar en Bolivia, pues su certificado de operación está vigente hasta 2024, pero con otras aeronaves , y no con las cuatro a quienes se le retiró la matrícula.

Explicó que, si una aeronave no cuenta con matrícula, no puede operar porque no tendría seguro de cobertura.