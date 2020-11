Ministro de Economía afirma que Áñez dejó al país solo con Bs 4.000 millones y no con Bs 17.000 millones

Escucha esta nota aquí

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, reveló que el Gobierno de Jeanine Áñez dejó el país solo con aproximadamente 4.000 millones de bolivianos y no con 17.000 millones de bolivianos como lo habían asegurado las anteriores autoridades nacionales.

"Dejaron algunos datos a la comisión de transición, pero no reflejaban la realidad, decían que habían dejado Bs 17.000 millones, pero de esos 17.000 millones, Bs 6.000 millones eran los recursos líquidos que habían sumado lo que hay en las libretas en bolivianos y en dólares", explicó Montenegro, en entrevista con "Cadena A", reporta ABI.

Además, según Montenegro, el anterior gobierno, antes de irse, ya había destinado de ese monto total de recursos casi 3.000 millones de bolivianos a sueldos y salarios.

Ahora "preguntarán (dónde están los otros millones que había anunciado el gobierno de Áñez) esos son créditos a gestionar, o sea es como decir, me voy a comprar un auto, tengo un ahorro y (el resto) el banco probablemente me preste, pero no es así, tienes que gestionar todo el crédito y puede ser que no lo tengas. Al final nos dejaron casi con 4.000 millones de bolivianos y nada más", lamentó Montenegro.

El pasado 29 de octubre, el entonces ministro de Economía Branko Marinkovic, aseguró que a la nueva administración del país se le estaba dejando una "economía estable", a pesar de la pandemia, porque supuestamente había 17.000 millones de bolivianos de saldo disponible, sin contar las reservas internacionales.

Sin embargo, Montenegro ratificó que "no podemos decir que se dejó una economía estabilizada, porque eso no es cierto y lo estoy diciendo con datos reales lo que hemos encontrado en el Ministerio de Economía".