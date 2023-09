Ministro de Economía asegura que los actuales niveles de divisas igualan a los de diciembre de 2022

“Nos hemos reunido con Asoban, ellos se han percatado (de) que hemos aumentado de manera sustancial (la entrega de divisas). Estamos (estábamos) entregando entre $us 75, a veces $us 80 millones mensuales; ahora entregamos $us 100 millones mensuales”, manifestó Montenegro ante la consulta respecto de las divisas en el país.