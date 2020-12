Ministro de Economía: "No hay manera de que las cuotas diferidas de los créditos sean mayores a las pactadas con el cliente"

Escucha esta nota aquí

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, dijo que las cuotas diferidas de los créditos no pueden ser mayores a las pactadas previa cuarentena por Covid-19 y si algún cliente pagó demás, instruirá su devolución vía Autoridad de Supervisión y Fiscalización del Sistema Financiero (ASFI). Las declaraciones las hizo hoy a las 11:20 en una conferencia de prensa.

Sostuvo que el nuevo Decreto Supremo 4409 establece las modalidades de reprogramación y refinanciamiento de créditos. Así, las entidades financieras pueden hablar con sus clientes para alivianar el peso de las cuotas, explicó la autoridad.

Por ejemplo, mencionó que las entidades congelaron el capital y el interés diferido, pero una mala interpretación de la norma activó que, sobre el capital que estaba ‘parqueado’ o diferido, se cobre el interés adicional, tomando en cuenta una normativa del Código de Comercio, haciendo que aumenten los intereses en el tiempo.

Los intereses adicionales se fueron devengando en los estados financieros de las entidades, pero desde el 1 de enero de 2021 las personas tendrán que hablar con las financieras y deberán trasladar las cuotas al mes siguiente de la finalización del préstamo.



De acuerdo con las normas aprobadas en el Gobierno de Jeanine Áñez se establecía el diferimiento de créditos hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, en la víspera, la administración de Luis Arce aprobó un decreto para dar certidumbre a la población en el que establecen que el sistema financiero reactivará la economía a través de la reprogramación y refinanciamiento.

El Gobierno estableció que los montos que se estaban computando como intereses adicionales se suspenden, "no se van a cobrar porque no es correcto", precisó Montenegro.

En criterio de la autoridad hubo una mala aplicación del diferimiento, porque la ley fue escrita con la idea de que las cuotas queden congeladas y no surja ningún interés extraordinario. Sin embargo, una mala interpretación de la autoridad anterior de la ASFI les permitió cobrar un interés adicional.

Ahora, desde el 1 de enero las personas tendrán que hablar con las entidades financieras y éstas deberán trasladar las cuotas al mes siguiente de la finalización del préstamo; es decir, que si tenía un préstamo hasta octubre de 2024 y se hizo el diferimiento, seis meses después deberán cobrar las cuotas diferidas y fijas como estaba establecido. Si la cuota fija era de Bs 3.000, en el ejemplo hipotético, deberán cobrar lo mismo.

Asimismo, el ministro dio otro ejemplo. "Si tenía una cuota de $us 271,95 y entraba a modalidad de diferimiento y pedía a la financiera un prorrateo, al final mi cuota subía a $us 739,85 algo que no está establecido en la capacidad de pago del cliente. En cambio ahora, si es $us 271,95 se mantiene y al final del plan de pagos se abonará el mismo monto", sostuvo.

Insistió en que de ninguna manera las cuotas pueden ser mayores a lo pactado e incluso pueden ser menores. El Gobierno está aplicando esta normativa protegiendo el interés de los consumidores financieros, explicó. “La ley decía que no se debe cobrar ningún interés extraordinario o adicional, nosotros corregimos lo que en el DS y en la interpretación equivocada daba la posibilidad de que computen este interés adicional”.



Así, queda establecido que los nueve meses de diferimiento serán trasladados al último mes de la cuota del contrato que tenían los prestatarios. El DS 4409 será el que norme esta situación, y se solicitará a la ASFI que la haga cumplir.

Además, si alguna persona pagó intereses adicionales, la ASFI verificará este extremo y se exigirá la devolución, según Montenegro. Con ello, afirma que estarán dando la posibilidad de que los créditos que concluían dos años se puedan ampliar a cinco años para que haya un alivio, pero eso dependerá de la financiera.



Vuelven las metas para créditos productivos y de vivienda

El ministro Montenegro adelantó que están elaborando un decreto para reponer los límites que se establecían para crédito productivo y de vivienda social. “El crédito productivo es importante, vuelven los límites porque habían bajado del 60% al 50% y del 50% al 40%, pero se vuelve a reponer”, sostuvo.