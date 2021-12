Ministro de Economía prevé un crecimiento cercano al 6% y exportaciones mayores a los $us 10.000 millones este año

Escucha esta nota aquí

Al filo del cierre de la presente gestión, en un video difundido por las cuentas oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el titular de esa cartera de Estado, Marcelo Montenegro, hizo un balance de la economía nacional 2021 en el que proyecta un crecimiento cercano al 6% y un valor estimado de las exportaciones que superarán los $us 10.000 millones.



“Creemos que este ha sido el año de la reconstrucción y el inicio de la recuperación económica gracias a las medidas aplicadas y apuesta al Modelo Económico Social, Comunitario y Productivo”, manifestó Montenegro, al inferir que en la presente gestión se estará creciendo muy cercano al 6% y que los sectores que han dinamizado este crecimiento importante son la manufactura, la construcción, el transporte, la minería, que han sido los más dinámicos, entre otros tantos.

Respecto a las finanzas públicas, destacó el manejo responsable de las mismas y recordó que en 2020 se registró un déficit del 12,7% y un quebranto en el balance corriente del 6,1%.

A octubre de 2021, según Montenegro, el balance corriente es positivo, las finanzas públicas están equilibradas y el déficit global que se presentará a finales de 2021 se debe principalmente a la inversión pública que va a redituar en un aumento en la capacidad productiva.

“Estamos disminuyendo el déficit fiscal que el año pasado estaba en dos dígitos, ahora lo estamos reduciendo a un dígito. En el Programa Fiscal Financiero perfilábamos un 9,7% de déficit fiscal y ahora estamos con la perspectiva de terminar con un déficit mucho menor al previsto”, resaltó la autoridad gubernamental.

Relievó también de que este año las exportaciones bolivianas pasarán los $us 10.000 millones, dado que a octubre del presente año llegaron a $us 8.926 millones, un incremento del 65% frente a similar periodo de 2020.

En tanto que las importaciones -dijo- cerrarán con un aproximado de más de $us 8.000 millones; entre octubre de 2020 y similar periodo de 2021, las compras crecieron de $us 5.650 millones a $us 7.424 millones.

“Esto está configurando que la economía se está recuperando, dado que también se importa bastantes materias primas, insumos y bienes de capital que son clave para la producción”, expresó Montenegro.

Las cifras expuestas por el ministro también muestran una reducción en la tasa de desempleo que llegó a 5,2% en octubre de 2021, cuando en julio del año pasado se registró una tasa de 11,6%, con la cual más de 400.000 personas habían quedado sin una fuente laboral. Al día de hoy más de 1,1 millones de personas se han reinsertado en el mercado laboral.

En cuanto a las perspectivas para 2022, a juzgar por Montenegro, tienen una tendencia a seguir mejorando en empleo e ingresos, además de una mayor dinámica en la construcción, transporte, manufactura, minería y otros sectores.

La autoridad hizo notar que en Presupuesto General del Estado (PGE) para 2022 se perfila un crecimiento del PIB real en una magnitud mayor al 5%, una inflación controlada de 3,4%, una mayor inversión pública de $us 5.015 millones, superior a los $us 4.011 millones de 2021 y un déficit fiscal menor al presupuestado en 2021 (8%), menor al 9,7% proyectado en el PGE 2020.

