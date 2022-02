Ministro de Economía señala que Decreto repone el 100% de financiamiento para créditos de Vivienda

Escucha esta nota aquí

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, informó que se restituyó el acceso a créditos de Vivienda de Interés Social sin el pago del 20% de cuota inicial que antes exigían las entidades financieras, previa evaluación de capacidad de pago que tenga el cliente.

Con la promulgación del Decreto Supremo 4666, de 2 de febrero de 2022, se dispone que la banca múltiple y la banca Pyme debe destinar el 6% de sus utilidades netas, obtenidas en 2021, para la conformación de Fondos de Garantía, en cumplimiento a la Ley 393 que establece una función social para las entidades de intermediación financiera.

Detalló que el Fondo de Garantía del Crédito de Vivienda de Interés Social (Fogavisp) cubrirá la contraparte que debía aportar el prestatario para acceder a un crédito de Vivienda de Interés Social.

“Lo que estamos haciendo ahora es que si alguien no tuviera ese 20% (de cuota inicial), después de un análisis hecho por los bancos, puede acudir a este Fondo y obtener la cobertura de ese 20%”, explicó el ministro.

El Gobierno de transición dejó sin efecto el acceso a un crédito de vivienda social con el 100% de financiamiento, sin embargo, con el Decreto Supremo 4666 se restituye la posibilidad de acceder a un crédito sin la cuota inicial del 20%.

“De esta manera permitimos que más prestatarios y más familias puedan acceder al crédito de Vivienda de Interés Social”, enfatizo Montenegro.

Para acceder a un crédito de Vivienda de Interés Social la entidad financiera determinará la capacidad de pago del prestatario considerando el ingreso familiar.

Fondo de garantía

Al 31 de diciembre de 2021, el Fondo de Garantía para Créditos de Vivienda de Interés Social llegó en total a $us 378 millones, de los cuales la cartera garantizada alcanzó a $us 144,9 millones y queda un saldo por garantizar por $us 233,3 millones.

A diciembre de 2021, los créditos de vivienda social llegaron a $us 4.244 millones y pudo beneficiar a 89.933 familias.

Los Fondos de Garantía para Créditos de Vivienda de Interés Social están destinados a garantizar el monto que suple el aporte propio equivalente al 20% que exigían las entidades financieras para financiar la compra de una vivienda.

Utilidades del sistema financiero

Al 31 de diciembre de 2021, las utilidades netas del sistema financiero llegaron a $us 225 millones y se incrementó en 60% en comparación con la gestión 2020, cuando alcanzaron a $us140 millones.

Desde 2013, con el 6% de las utilidades netas anuales obtenidas por las entidades financieras se constituyeron el Fondo de Garantía de Créditos de Vivienda de Interés Social; Fondo de Garantía de Créditos para el Sector Productivo; y el Fondo de Capital Semilla.

Con la conformación de estos Fondos de Garantía se fomenta el acceso a créditos de vivienda y préstamos al sector productivo para contribuir a la reconstrucción y reactivación de la economía del país.

