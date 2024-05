Ministro de Hidrocarburos: "Seamos realistas, no contamos con la tecnología adecuada. YLB sola no lo podrá hacer sin las empresas extranjeras"

“La planta de carbonato de litio debía contar con una planta de tratamiento de agua, con servicio eléctrico y aporte de gas y de GLP, pero no lo tenía, por lo que el personal de Yacimientos de Litio Boliviano (YLB) tuvo que hacer una reingeniería con el objetivo de concluir la construcción de la planta 2023. Así se hizo”, remarcó Molina, detallando que para esta gestión se tiene previsto una producción de 4.000 toneladas de carbonato de litio.

Molina señaló que este proyecto lleva 14 años parado y que Chile y Argentina no llevan una ventaja de 30 años, ante este escenario la autoridad fue concreta al indicar que la norma vigente es obsoleta a los nuevos escenarios tecnológicos, por lo que se la debe adecuar.

“En principio se acordó que YLB se haga cargo de la química básica, pero seamos realistas, no contamos con la tecnología adecuada. YLB sola no lo podrá hacer, sin las empresas extranjeras. Hay falencias en le marco normativo que limita la inversión en un escenario donde YLB no tiene capacidad financiera”, preciso el titular de Hidrocarburos.