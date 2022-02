Ministro Édgar Montaño encabeza inspección técnica al puente menonita en el río Parapetí

Una comisión de autoridades y especialistas realiza este jueves una inspección técnica al puente clandestino construido en la comunidad menonita sobre el río Parapetí, en el departamento de Santa Cruz.

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, encabeza la comitiva que está integrada por técnicos de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), asambleístas departamentales, diputados, senadores y representantes de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).

Dentro de los parámetros a tomar en cuenta se apunta un diagnóstico del medioambiente y el análisis del área de sensibilidad ambiental, los riesgos, planes de contingencia y otros aspectos que engloban los estudios que precisa el puente.

EL DEBER consultó el motivo por el que no se había hecho anteriormente esta gestión, a lo que Montaño respondió: "No se hizo una inspección ni estudios del puente (menonita) porque no hay autoridad alguna que lo haga, esto es de Condorito", en referencia a las autoridades de la Gobernación de Santa Cruz.

Indicó que, según los primeros informes, la construcción del puente “clandestino” sobre el río Parapetí alcanzó hasta una Tierra Comunitaria de Origen (TCO), lo cual debió haberse consultado previamente.







“No estamos violando absolutamente ninguna normativa, queremos que esto se esclarezca para el bienestar de Santa Cruz y de toda Bolivia”, remarcó el titular de Obras Públicas.

El ministro agregó que luego de que se realice y evalúe todos los estudios técnicos, se hará conocer al pueblo cuál será la determinación que se tome respeto a la edificación de esa infraestructura.





Lea también Santa Cruz ABT afirma que desmonte para construcción del puente ilegal se hizo en el Gobierno de Jeanine Áñez El director de la ABT asegura que no dieron permiso para la deforestación, que dio lugar a la construcción de la obra ilegal que cruza el río Parapetí. Dice que se identificó un desmonte ilegal de 36 hectáreas y que ya había un "caminito" en la era Áñez