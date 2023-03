Ministro Montenegro dice que no habrá devaluación y que la economía está sólida

El ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro aseguró que no habrá una devaluación monetaria en el país. La autoridad sostuvo que la economía es estable y sólida, eso sí admitió un problema transitorio de liquidez de dólares, por la reducción de las Reservas Internacionales Netas (RIN) y que fue agravado por una ola especulativa, la cual derivó en una inusual demanda de la divisa norteamericana.



Montenegro hizo estas declaraciones en el programa ¡Qué semana!, que se emite todos los sábados por EL DEBER Radio. En la entrevista, sostuvo también que, a diferencia de otros países, donde existe una alta inflación, Bolivia goza de una estabilidad de precios gracias a la política económica que lleva adelante el Gobierno del presidente, Luis Arce Catacora.

La autoridad primero realizó una evaluación sobre la situación que económica que vive el país y asegura que la misma está solidad, pese a los contextos externos adversos. Luego habló sobre los problemas de las reservas y la alta demanda de dólares.

“Hay dólares en la economía, incluso varios (analistas) entrevistados y previo a este problema, afirman que había dólares. Existen dólares, por parte del Banco Central se está otorgando los mismo y no hay ninguna persona que diga: “no me han entregado mis dólares”. En Santa Cruz, si bien hay filas, en este momento, porque comenzó un poco tarde, la entrega se están dotando, por eso no pueden decir no hay dólares”, dijo.

En es línea, sostuvo que al mismo tiempo se han registrado un brote especulativo “que es otra cosa diferente”. En ese sentido, admitió que existe un problema transitorio de liquidez, pero no de solvencia económica.

“Cuando hay un problema de solvencia, es cuando todo mundo te cierra la puerta. Y un problema de liquidez es cuando tienes activos y no los puedes volver líquidos. Yo en este momento no puedo tener dinero, pero si un cheque, una casa, o un DPF. Pero con un DPF no puedo ir con la señora de la tienda a comprar pan”, explicó la autoridad.

En este contexto, explicó que el Banco Central volvió líquidos activos como los Derechos Especiales de Giro (DEG) que el Fondo Monetario Internacional (FMI) entrega a los países fundadores el organismo.

“Estamos hablando también de créditos que han llegado y que han dado vueltas en la Asamblea Legislativa por tres meses. Estamos enfrentando un problema de liquidez que ha sido enfrentado por el BCB usando las DEG, que son un activo”, señaló.

Baja calificación

La autoridad también fue consultada sobre la baja calificación otorgada por calificadora internacional Fitch Ratings de B a B-. Así también habló sobre el aumento del riesgo país reportado por JP Morgan.

Sobre Fitch sostuvo que en contrapartida otra calificadora como Standard Poor's mantuvo su calificación sobre el país. Aclaró que JP Morgan no hizo una clasificación sobre Bolivia.

Explicó que esa firma actualizó un índice sobre el riesgo país, que se explica y está relacionado por los conflictos políticos, registrados el año pasado y el contexto internacional que también influye en este tipo de estudios.

Gastos y sustitución de importaciones

La autoridad también fue consultada por el gasto del Estado, que según los especialistas debe reducirse, debido al aumento del déficit fiscal. En sentido, dijo que no sería una buena idea, hacer eso una economía en recuperación.

Eso sí, sostuvo que el Gobierno pretende reducir el déficit mediante la sustitución de importaciones, en especial la de los combustibles mediante la instalación de diferentes plantas de biocombustibles, en la que se producirá etanol.

Dentro de este plan de sustitución de importaciones está la puesta en marcha de la planta Siderúrgica de El Mutún.

No devaluaremos

También fue consultado sobre si el Gobierno piensa en una devaluación monetaria, porque no existen los escenarios para que se dé esta figura, porque Bolivia no enfrenta una situación de insolvencia.

“El Gobierno nacional no está pensando en devaluar, por eso estamos haciendo acciones correctivas es un problema de liquidez, no de solvencia, si fuera de solvencia no tuviéramos activos. Ahí estuviéramos en escenario, pero no lo estamos, no es adecuado hablar de devaluación, eso no tiene sentido”, dijo.

En ese contexto, sostuvo que en las calles nadie se “ha quejado de que no hay pan”. “El que se haya pasado un problema de iliquidez no quiere decir que los otros indicadores estén mal”, señaló la autoridad.

