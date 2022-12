Ministro Montenegro espera que “freno” al PGE 2023 en la Asamblea Legislativa no sea un sabotaje al modelo económico

Marcelo Montenegro, ministro de Economía y Finanzas Públicas, en el canal estatal Bolivia TV se mostró preocupado porque no se aprueba el Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 a tiempo de remarcar que esta situación pone en riesgo el presupuesto elaborado por 588 entidades.

Montenegro indicó que las observaciones planteadas en la Cámara de Diputados son más de índole política, por lo que espera que el rechazo al PGE 2023 no sea un intento por sabotear el modelo económico que lleva adelante la administración del presidente Luis Arce.

“La economía se ha ido reconstruyendo en estos dos años y no puede ser que se haga un atentado económico desde el Parlamento”, criticó Montenegro.

El ministro precisó que esta tardanza en la aprobación de la Ley Financial genera incertidumbre, en las diferentes entidades que se preguntan si podrán ejecutar o no sus presupuestos, pero aclaró que de seguir el mismo panorama “hay algunos resguardos legales que le permiten al presupuesto tener su funcionamiento para la próxima gestión”.

Montenegro subrayó que las observaciones en Diputados no fueron de fondo y que solo se limitaron a indicar que el PGE 2023 está acorde con el Modelo Económico Social, Comunitario y Productivo.

“Yo no quisiera pensar que esto sea un boicot a la gestión económica del presidente Lucho Arce. No debemos frenar esta reconstrucción de la economía, pero cuando hay estos frenos a la reconstrucción económica, yo no quisiera pensar que se busca frenar al modelo económico”, observó Montenegro.