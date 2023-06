Montaño advierte que el crédito para la vía Okinawa-Santa Cruz no será suficiente

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, advirtió que el crédito que consiguió la Gobernación de Santa Cruz para la carretera Okinawa-Santa Cruz de la Sierra “no será suficiente” para cubrir todo lo que hace falta. Por su parte, las autoridades departamentales anunciaron que este martes iniciaron los trámites para que Obras Públicas no tenga más "pretextos" y destrabe el financiamiento para la obra.

“Por eso indicaba que hay inexperiencia en funcionarios de la gobernación. No es lo mismo señor Édgar Landívar (secretario de Desarrollo Económico) construcción que mejoramiento. Entonces, la cantidad de recursos económicos no son (los mismos) para una construcción que para un mejoramiento ”, reiteró Montaño.

“Señor secretario de la Gobernación (Landívar) no es con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda con el que tiene que solucionar esta ficha ambiental, es con el ministerio de Medio Ambiente y Agua”, insistió Montaño. “ Tienen que corregir porque, de otra manera, va a pasar este primer filtro y se va a trancar en la búsqueda de financiamiento ”, dijo Montaño.

Al respecto, Landívar indicó que implementa acciones para que el Ministerio de Obras Públicas no tenga más “pretextos” para no firmar el documento que destraba el financiamiento de $us 47 millones pre aprobado por el banco de desarrollo de América Latina-CAF.