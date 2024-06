Montaño convoca al diálogo a transportistas y dice “yo soy la vía, yo soy el camino” para solucionar problemas

“Yo soy la vía, yo soy el camino para cualquier solución en el tema del transporte. No hay otra vía, no hay otro camino. Yo tengo que atender esa problemática y después elevar con los informes al hermano presidente. Así es, ese es el camino, para eso están los ministros; estamos nosotros para solucionar todos los problemas que puedan ocurrir y que puedan surgir en toda Bolivia”, aseveró Montaño en conferencia de prensa.

“Señor Héctor Mercado y Juan Yujra, yo he sido uno de los actores que he luchado para que se regrese la democracia. Y me alegra ahora que utilicen la democracia para pedir lo que usted quiera. No nos enoja, más bien nos alegra que usted pueda estar utilizando el trabajo nuestro. Y todos los ciudadanos ahora pueden utilizar la democracia, la libre expresión”, agregó el ministro al referirse al pedido de su renuncia.

Al mismo tiempo hizo alusión a los sectores que responden al ex presidente Evo Morales, que pretenden derrocar al actual Gobierno: “Ha amenazado nuevamente salir a las calles hasta derrocarnos, hasta tumbarnos, hasta darnos un golpe de Estado: Yo no me he escapado, compañero Evo, como tú lo has hecho. Yo he aguantado aquí el golpe de Estado. Y todos los indígenas antes de vos han preferido morir en Bolivia por luchar por su gente (...)”, apuntó.