Montaño culpa a la Gobernación por bloqueo de caminos en Puente Banegas y Paila

De frente fue el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, contra la Gobernación del departamento de Santa Cruz. La autoridad culpó a la entidad de no dar soluciones a las demandas de camineras de poblaciones como Okinawa y Santa Rosa del Sara.

“Salimos de un bloqueo en la Faja Norte en Yapacaní y ahora vamos a entrar a dos bloqueos y todo por culpa de los funcionarios de la Gobernación , que mienten a alcaldes y dirigentes diciendo que nosotros no queremos aprobar. Falso. Les paran realizando ofertas dándoles vueltas y no solucionan”, dijo en rueda de prensa.

El ministro aseguró que el municipio de Santa Rosa envió notas a la Gobernación para coordinar la priorización de la construcción del proyecto asfaltado de 45,5 km y a la fecha no hay respuestas.

“En Okinawa es un tema técnico que no pueden resolverlo, por eso digo que hay funcionarios haciendo pasantías ahí. A la fecha no resolvieron el tema medioambiental y se le ha mandado la nota correspondiente, y cómo son de incongruentes, por un lado, defienden el medioambiente en la carretera Buena Vista – Km 13 y por otro no quieren cumplir”, acotó.