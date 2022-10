Montaño deberá rendir informe sobre las viviendas sociales

La primera inspección que realizó la Comisión fue a la Urbanización Papa Francisco, ubicado en Clara Chuchío – Warnes, donde fueron construidas 443 viviendas distribuidas en 15 manzanos, de las cuales 368 fueron avasalladas, pues los ocupantes no realizaron ningún pago.

Esas viviendas tuvieron un costo de construcción aproximado de $us 23.500 cada unidad familiar, las 75 viviendas restantes están vacías, la inversión total de este plan de viviendas es de $us 10.410.500. “Aún la Agencia Estatal de Vivienda no ha solucionado cuál va a ser el plan de recuperación del capital invertido”, dijo el diputado Ayala.