Montaño destaca fideicomiso aprobado para impulsar obras públicas en los municipios

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Édgar Montaño, informó este jueves que los gobiernos subnacionales, tienen la posibilidad de acceder al Fideicomiso de Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública (Farip), que cuenta con Bs 2.000 millones para la otorgación de créditos, para garantizar la ejecución de obras.



Explicó que mediante la promulgación de Ley Nº 1389 y su debida reglamentación, se autoriza la constitución del fideicomiso, destinado a financiar proyectos de inversión pública de las entidades territoriales autónomas (ETA).



“Ya no hay pretexto alguno, para que gobernadores y alcaldes digan que no tienen recursos económicos para cumplir con su contraparte de inversión en obras”, dijo Montaño.



En lo que concierne al Ministerio de Obras Públicas, dijo que se “atacará de manera frontal” todas aquellas obras que tengan que ver con vías y refirió a las contrapartes pendientes en proyectos carreteros que tienen Beni, Santa Cruz, Pando y Chuquisaca.



Detalló también las deudas que tienen esos gobiernos departamentales como contraparte: Beni (Bs 183 millones), Santa Cruz (Bs 50 millones), Chuquisaca (Bs 34 millones) y Pando una deuda por Bs 36 millones.



“Ahora no tienen excusas para decir que no tienen recursos económicos. Cada gobernador y cada alcalde debe acercarse al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para solicitar estos recursos, que serán desembolsados por el Ministerio de Economía, a través del Tesoro General de la Nación (TGN)”, ponderó.



Apuntó que el esfuerzo del Gobierno nacional hace que esos recursos económicos “frescos” puedan invertirse en obras y tengan el avance correspondiente de acuerdo a cronograma.



“Son buenas noticias para los bolivianos, son buenas noticias para nuestros hermanos alcaldes y gobernadores”, acotó la autoridad.



