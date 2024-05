Montenegro dice que los bancos “no han demostrado por qué no entregan” dólares, anuncia sanciones

El Ministro de Economía, Marcelo Montenegro, acusó a los bancos de generar especulación al no distribuir los dólares que tienen en sus cuentas que, según reveló, llegan a los $us 465 millones pero el sector no logra explicar por qué no entregan la moneda extranjera a los clientes.

No es la primera vez que Montenegro alude a los bancos y los señala por la escasez de la divisa. Para el ministro esta figura no es cierta, sino que se trata de una maniobra que busca generar especulación.

“El Banco Central ya ha captado $us 59 millones. La banca tiene más de $us 465 millones. Y hay bancos que van a ser sancionados por no haber otorgado de forma prolija y oportuna estos recursos. Por lo tanto, es ahí dónde se está generando este tipo de problemas, pero no es que no haya dólares”, dijo Montenegro en una entrevista con una red televisiva la mañana de este lunes.