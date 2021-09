Montenegro insiste en que ley de ganancias ilícitas no afecta a sectores productivos ni periodistas

Escucha esta nota aquí

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, aclaró este miércoles que el proyecto de Ley N° 218/2020-2021, “Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales”, no afecta al sector gremial, choferes del transporte libre y sindical, comerciantes de carne, periodistas y otros sectores de la actividad económica.



“La propuesta de este proyecto de Ley no afectará a gremiales, ni a periodistas porque lo que pretende esta norma es compilar de forma coherente y ordenada lo que ya está dispuesto en varias leyes”, aclaró, de acuerdo con un boletín institucional.



Según ese reporte, algunos partidos de oposición como Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos malinterpretaron el proyecto de ley mencionado sin ningún fundamento técnico, lo cual generó confusión en diversos sectores económicos y organizaciones sociales.

Ayer, empresarios, gremiales, la Iglesia evangélica y los periodistas rechazaron la aprobación del mencionado proyecto por considerar que contraviene disposiciones constitucionales.



Luego de diferentes análisis, los sectores sostienen que el proyecto, que a nombre de luchar contra el lavado de dinero u otros, atenta contra libertades democráticas y se constituye en grave riesgo para las actividades financieras, civiles, comerciales.



“La oposición, los diputados de Comunidad Ciudadana y Creemos están aduciendo a falsas interpretaciones de lo que es la ley”, lamentó Montenegro.



El artículo 11 del proyecto normativo establece que los “sujetos obligados” a informar algún movimiento sospechoso e irregular deben reportar a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) estos hechos que no presentan ningún respaldo técnico y económico.



Los “sujetos obligados” son los bancos, cooperativas de ahorro y crédito, instituciones financieras de desarrollo, entidades financieras de vivienda, entidades de arrendamiento financiero, almacenes generales de depósitos, casas de cambio, remesadoras de dinero, compañías de seguro, corredores de seguro, agencias de bolsa, sociedades administradoras de fondos de inversión, empresas transportadoras de dinero y/o valores, entidades de titularización del mercado de valores, burós de información crediticia, notarios de fe pública, juegos de azar y casino.



“Los gremiales no tienen que tener ningún temor porque en ninguna parte de la normativa se estipula que, a alguien, de la noche a la mañana, se le ocurra entrar a una cuenta bancaria de un comerciante”, enfatizó.



Para iniciar una investigación debe haber previamente un movimiento económico sospechoso y sin ninguna justificación, “la UIF no se va a poner a investigar todos los días las cuentas, eso es imposible”, sostuvo.



Explicó que las personas que intentan legitimar sus ganancias ilícitas, aparecen, de la noche a la mañana, como dueños de grandes hoteles, con inversiones gigantescas y no tienen cómo justificar ese incremento sustancial de capital económico. En esos casos, recién se realizan las investigaciones de rigor.



“Las entidades bancarias, al observar una operación sospechosa, reportan a la UIF, cuando se verifica un movimiento económico inusual se hacen las investigaciones con base al proceso de rigor y se realiza un proceso judicial, no es que la UIF decide quién es culpable”, aclaró el ministro.