Mujer denuncia agresiones y vejámenes por parte de campesinos que bloquearon ruta Santa Cruz - Trinidad

Escucha esta nota aquí

Indignante. Un grupo de personas, que se identificaron como campesinos de San Julián, atacaron a una mujer productora que intentaba abrirse paso en el bloqueo que mantenía este sector en la ruta que une a Santa Cruz con Beni.



La mujer denunció el hecho ante los micrófonos de Radio San Julián. Relató que el hecho se produjo el domingo al mediodía en el punto de bloqueo ubicado en la zona de la comunidad San Andrés, municipio de San Julián.

Contó que ella se encontraba a bordo de su camioneta transportando diésel y alimentos hasta su parcela que está ubicada a poca distancia del lugar; sin embargo, no puedo cumplir su objetivo. Al contrario, recibió insultos y al tratar de grabar los improperios fue atacada por el grupo de bloqueadores.

"Me dijeron que no tengo derecho de agarrar un teléfono ni grabar nada, y vivieron a golpearme entre varios. Me han manoseado mis partes íntimas, me han agarrado entre varios, no me puede defender, me agarraron a puñetes", relató la mujer.

El tumulto fue tan grande que no pudo identificar a sus agresores. Incluso denunció el hecho a los policías que estaban cerca de este punto de bloqueo, quienes no actuaron por miedo a la turba de campesinos.

"Los policías estaban con miedo. Pido justicia, soy vecina de San Julián, he nacido acá, soy vecina del barrio centro zonal", sostuvo.

Lo peor es que la agresión se produjo delante de su esposo y de sus dos hijas, que tras el violento hecho "quedaron traumadas".

Ante estos hechos quiso denunciar el vejamen ante la Federación de Interculturales de San Julián, pero indicaron que no la dejaría hablar.

La madre de familia expresó su impotencia al no encontrar justicia de las autoridades ni de las organizaciones que ella apoyó en su momento. Aclaró que la mayoría de las personas que se encontraban bloqueando no son de San Julián.

Desde el domingo, la Federación de Interculturales de San Julián mantenían un bloqueo de la ruta Santa Cruz – Trinidad. La medida se levantó este martes, después de que personeros del Gobierno acordaran dialogar con el sector este jueves 4 de noviembre.

Este sector exige la titulación de los terrenos del predio Las Londras, ubicado en la provincia Guarayos, a favor de un grupo armado de campesinos que ingresó de forma ilegal en lugar. Además, este sector emboscó y secuestró a un grupo de 17 personas, entre periodistas, policías y trabajadores agrícolas del predio avasallado. Hasta el momento no existe ningún detenido.

Lea también PAÍS Interculturales se reunirán con tres ministros y el INRA El encuentro está previsto para este jueves, a las 10:00 en San Julián

Vea el testimonio de la agresión