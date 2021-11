Mujeres líderes, empresarias y políticas en busca de la reactivación económica

Escucha esta nota aquí

Durante la conferencia de alto nivel denominada Diálogo de Mujeres Strategic Alliances Latin America Meeting Africa (Salma 2021), que se realizó en Panamá. La participación de mujeres líderes empresarias y políticas de África, Latinoamérica y Europa en torno al tema "Para una mejor representación de las mujeres en cargo de alta responsabilidad”, determinaron que el aumento de la participación de las mujeres en altos cargos de decisión fue reconocido como una necesidad, frente a la urgencia de dar nuevos pasos para reducir las desigualdades sociales, lograr mayor equidad y avanzar en la recuperación económica en el mundo.

Claribel Aparicio, representante boliviana, durante su exposición incluyó la presentación de datos económicos, sociales y de sustentabilidad que se presentan en la coyuntura actual de crisis multidimensional.

También presentó los avances en equidad de género y equidad de oportunidades que se van sintiendo en diferentes países, así como también los desafíos y el amplio camino que queda aún por recorrer.

“Uno de los elementos principales es el de trabajar para brindar soluciones integrales y de interseccionalidad, siendo las mujeres agentes de transformación, generando redes y alianzas en la diversidad, apoyándonos las unas a las otras, sintiéndose orgullosas de los logros que alcanza cada una” expresó Aparicio.





La participante nacional hizo notar que las mujeres aportan a la trasformación de las formas, que es un elemento muy importante y una cualidad que hoy se convierte en una ventaja al momento de entablar acuerdos y negociaciones.



Las mujeres en las empresas





En la cita se indicó que las mujeres son y serán imprescindibles en la recuperación postcovid porque aportan con una nueva sensibilidad a las soluciones que hoy se hacen más necesarias.





La ciencia demuestra que las empresas que tienen mayor diversidad en su talento humano generan más utilidades, y que las empresas que tienen más mujeres en puestos de decisión son más efectivas y tienen más posibilidad de llegar de manera más eficiente a los clientes y de brindar servicios más adecuados a las necesidades, expresó la Vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell Barr.





María-Noel Vaeza, Directora Regional de ONU Mujeres para el Caribe y las Américas dijo que: “al ritmo actual, la igualdad de género no se logrará hasta antes de 130 años. El tema de género no es transversal sino transformacional y es por eso que tenemos que insistir en que habiendo más mujeres en altos cargos hay una transformación positiva no solo para las mujeres sino para toda la sociedad”.





La Canciller de Panamá, Erika Maouynes, que también participó del encuentro posicionó un mensaje claro de unidad entre las más de 40 líderes de Europa, África y América Latina, abogando por una mayor representación de mujeres en puestos de decisión “nunca ha habido en la historia un momento más estratégico para actuar en bloque”





Las panelistas dialogaron sobre las luchas, retos y logros a nivel social, políticos y de empresa privada que han tenido las mujeres. Un grupo selecto de mujeres que ejercen cargos de liderazgo en diferentes partes del mundo, compartieron experiencias y puntos de vista respecto a la importancia en que más mujeres ejerzan puestos de alta responsabilidad.





El diálogo tuvo el objetivo de brindar un espacio de liderazgo, empoderamiento y retroalimentacion sobre las luchas, retos y logros a nivel social, político y de empresa privada.