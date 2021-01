Mypes rechazan periodo de gracia para créditos instruido por la ASFI

Escucha esta nota aquí

Luego de que el Gobierno confirmara que otorgará un periodo de gracia de cuatro meses para aquellas personas que reprogramen o refinancien sus créditos, la Federación de Micro y Medianos Empresarios (Fedemype) de Santa Cruz rechazó la medida por no adecuarse a la realidad del sector, que exige ampliar el diferimiento de sus préstamos por seis meses.

La postura del sector se da después de que la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza y el director de la ASFI, Reynaldo Yujra, confirmaran que los prestatarios podrán acceder a un periodo de gracia de hasta cuatro meses si acceden a reprogramar o refinanciar sus préstamos que fueron diferidos de marzo a diciembre de 2020.

El año pasado, todos los préstamos del sistema financiero fueron suspendidos debido a la crisis que se generó en el país por las medidas de aislamiento que aplicó el Gobierno de transición para frenar el avance del coronavirus en el país.

Sin embargo, los microempresarios del país solicitaron al nuevo Gobierno ampliar el diferimiento por otros seis meses para el sector. Esto debido a que pocas fueron las unidades productivas que lograron recuperarse después de que se flexibilizaron las medidas para contrarrestar el avance de la pandemia.

Félix Huaycho, presidente de la Fedemype, explicó que lo planteado por el Gobierno no se adapta a la realidad del sector. Para él, la medida solo endeudará más a los microempresarios y está sujeta a que las empresas no puedan recibir otros beneficios como los créditos a una tasa de interés del 0,5%, que ofertó el Ejecutivo para reactivar al sector productivo.

“Ayer tuvimos una reunión con los ministerios de Economía y de Desarrollo Productivo, y sobre este punto no estamos de acuerdo, porque no se adecúa a nuestra realidad. Acceden a ese periodo de gracia solamente los que quieran a refinanciar o reprogramar. Si los productores que accedemos a este plan no podemos prestarnos con los créditos que lanzó el Gobierno. Esto es algo contradictorio”, dijo.

Si bien la dirigencia nacional aceptó la propuesta del Gobierno, Huaychu dijo que desde Santa Cruz rechazan la medida.

Qué dice el Gobierno

Pero las autoridades explicaron que con la instructiva de la ASFI los prestatarios pagarán solo el interés durante el tiempo mencionado para aliviar su economía.

“Como mínimo se está poniendo una base de cuatro meses y en función a la evaluación que se haga y a las características de cada uno de los deudores, haciendo un análisis caso por caso, podrán acordar con la entidad financiera un plazo mayor”, dijo la viceministra Espinoza.

La autoridad sostuvo también que actualmente es inviable un nuevo diferimiento, tal como lo exigían el sector de las microempresas, debido a que las financieras necesitan recibir el pago de las cuotas para seguir colocando recursos para la reactivación económica y para mantener sólido el sistema financiero.

Espinoza remarcó que los cuatro meses de gracia “da una solución real a las necesidades de los prestatarios” que se acogieron al diferimiento de créditos.

Además, dijo que evaluarán realizar una norma para el cobro de los seguros, que también fueron diferidos. Mientras Yujra destacó que la medida beneficia a todos, no solo a un sector.