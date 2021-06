Nace Flow.bo, la tienda en línea más completa de Bolivia

Escucha esta nota aquí

Con el objetivo de tener una mejor experiencia de compra en internet, diferentes grupos empresariales del país unieron fuerzas y décadas de experiencia para crear Flow.bo, que apunta a convertirse la tienda en línea más moderna, segura y completa de Bolivia.​



En la actualidad el comercio electrónico ha crecido exponencialmente en los últimos años a nivel mundial, y la pandemia del Covid-19 aumentó la preferencia por este modelo de negocio.



“Sin embargo, en Bolivia el boom del comercio electrónico no tuvo el mismo impacto que en otros países, debido a que no existía la propuesta de una tienda en línea segura, confiable y multicategoría”, explicaron desde Flow, mediante un comunicado de prensa.



La nueva compañía está presente en las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba, mientras planifica un pronto lanzamiento en La Paz.



Esta plataforma realizó una gran inversión en tecnología, infraestructura, almacenamiento y distribución propia, para asegurar la precisión en la oferta de productos, y una entrega rápida.



“La infraestructura en almacenamiento y las distribuciones propias son dos de las principales fortalezas de nuestra plataforma de e-commerce en Bolivia”, aseguran desde la firma.



Eduardo Barés, Gerente de Flow.bo, citado por la nota de prensa, sostuvo que la plataforma no redirecciona las compras a terceros.



“Todo lo que ofrecemos en la plataforma lo tenemos a la mano y en nuestros almacenes, para asegurar que nuestro cliente tenga exactamente el producto que desea y a la brevedad posible”, indicó el ejecutivo.



El servicio de entrega, cuenta con una flota propia y 100 por ciento eléctrica, generando así un impacto neutro al medio ambiente y preservando uno de los principales valores de la compañía, la sostenibilidad.



“Nosotros controlamos todo el ciclo de entrega para que la experiencia de nuestros clientes sea la mejor de principio a fin. Contamos con una flota de vehículos eléctricos que hacen que el transporte sea limpio. Una importante iniciativa de sostenibilidad y un paso pionero para Bolivia”, explica Barés.



La plataforma cuenta con múltiples métodos de pago utilizando cifrado seguro de datos para mantener la confidencialidad de los detalles de transacciones en todo momento.



En caso de usar el método de pago en efectivo, el cliente tiene la opción de cancelar el pago al momento de la entrega real del producto en su puerta, sin necesidad de realizar ningún pago por adelantado en línea.