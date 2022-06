Nelson Villalobos, Asoban: “Existe mayor competencia por recursos provenientes de las AFP”

Escucha esta nota aquí



Bancos, cooperativas, entidades financieras de vivienda e instituciones financieras de desarrollo ofrecen a los ahorristas atractivas tasas de interés que incluso llegan a superar el 7% en un momento de ralentización económica en el que el Gobierno compite por los recursos de financiamiento interno, en el que el sistema financiero no cuenta con ingresos regulares por el diferimiento obligatorio y la reprogramación del pago de créditos, y en el que hay un menor crecimiento en los depósitos del público. Un efecto de la elevación de las tasas pasivas es el aumento de la Tasa de Referencia (TRE), que a su vez tiene como efecto el aumento del interés de todos los créditos, con excepción de los productivos y de vivienda de interés social, que están en un régimen de tasas fijas y que representan más del 60% de los créditos. Nelson Villalobos, secretario ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), se refiere a este contexto.

¿Cuáles son las principales fuentes de financiamiento de la banca boliviana?

La principal fuente de recursos para la intermediación en el sector bancario son los ahorros del público, que incluyen los provenientes de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).



¿Cuál ha sido el comportamiento del financiamiento obtenido por la banca nacional de las AFP Futuro y Previsión BBVA en 2020 y el año pasado?

Entre 2020 y 2021, los depósitos institucionales registraron un leve crecimiento y su participación continúa siendo relevante al interior de los depósitos, ya que se constituyen en la fuente principal, lo que a su vez permite que el sector bancario coloque créditos de mayor plazo, como son los préstamos de vivienda y vivienda de interés social, a plazos que incluso alcanzan los 30 años.





Varios economistas observan que el Gobierno central está en una “agresiva” campaña para financiarse en el mercado interno y que esta decisión puede afectar la capacidad de la banca para acceder a recursos en el país. ¿Cuál es la posición de Asoban sobre estas consideraciones?

Se observa que existe mayor competencia por los recursos provenientes de las Administradoras de Fondos de Pensiones, lo que a su vez presiona la tasa de interés pasiva (del ahorro) al alza, impactando en el margen financiero de las entidades. En un contexto en el que más del 60% de la cartera del sector bancario se encuentra colocada en operaciones del sector productivo y de vivienda de interés social, con tasas de interés fijas, el continuo aumento de la tasa de interés pasiva se constituye en un elemento a ser tomado en cuenta, por sus efectos en el margen de tasas de interés (de los créditos no regulados), en el margen financiero y resultados del sector, variables que se relacionan con el crecimiento sectorial esperado.

En otro tema, ¿en qué porcentaje se ha reducido la cartera de créditos diferida en 2021 y lo que va de esta gestión y cuál es el valor alcanzado por estos préstamos?

A marzo de este año, la cartera diferida se redujo en $us 1.339 millones, lo que representa una caída del 38% con respecto al saldo de diciembre de 2020. Es decir, a tres meses de la presente gestión, esta cartera alcanzó a $us 2.203 millones en el sector bancario.

La reducción de la cartera diferida muestra que después de 10 meses de diferimiento de cuotas, las empresas y familias reiniciaron el cumplimiento de sus obligaciones. También es importante considerar el esfuerzo de la banca para apoyar con las reprogramaciones y refinanciamientos las operaciones diferidas. A marzo de 2022, la cartera vigente reprogramada alcanzó a $us 5.534 millones, denotando un importante aumento en relación al saldo de 2020, anterior a las disposiciones de reprogramación y refinanciamiento, cuando solo alcanzaba a $us 1.079 millones.

(El 31 de diciembre de 2020 concluyó el plazo de suspensión del pago de crédito determinado por el Gobierno de transición debido a la emergencia sanitaria).





¿Cuál ha sido el comportamiento de la mora en la cartera de créditos de vivienda social en 2021 y lo que va de 2022?

El índice de mora del sector bancario se mantiene reducido en los diferentes tipos de créditos. En el caso de vivienda de interés social, a marzo de 2022 se situó en 1,6%, índice menor al de la cartera total (1,84%), dando cuenta de que la cartera de vivienda, en general, y de vivienda de interés social, en particular, es una cartera caracterizada por una mora reducida.