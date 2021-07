No existe ningún detenido por la quema de los domos de Kachi Lodge

ECONOMÍA

Gobernador de Potosí dice que el mayor interés de la región es beneficiarse de la producción de litio

“Esto no se trata de atractivos turísticos, no se trata de iniciativas productivas; lo que se está hablando y el trasfondo de este tema es beneficiarse económicamente de los recursos no metálicos, me refiero a la industria del litio”, dijo la autoridd